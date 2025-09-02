Un nuovo supermercato a Madonna di Campagna, sulle ceneri dell'ex azienda di trasporti. Questa mattina la Giunta ha dato il via libera al progetto, che prevede la demolizione dei fabbricati e le tettoie all’interno dell’isolato tra le vie Sospello, Cardinal Massaia, Brusnengo e corso Grosseto.

Più sicurezza

Il complesso era la sede dell'impresa di logistica Eurosarda Spa, che ha deciso di trasferirsi. "La proposta - spiega l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - permette il riutilizzo dell'area, contribuendo anche a migliorare il livello di presidio della zona in termini di sicurezza”.

Il perimetro interessato ha una superficie di circa 5 mila metri quadrati: i fabbricati che verranno demoliti occupano circa 2mila e 700 metri quadrati. Al loro posto sorgerà un ipermercato di circa mille e 200 metri quadrati.

Il progetto

Il nuovo edificio sarà per la maggior parte della superficie al pianterreno: solo una piccola porzione avrà due piani, per ospitare i locali destinati ai dipendenti. Nei sotterranei verranno realizzati i parcheggi, per un'estensione di circa 3mila e 150metri quadrati: una parte sarà destinata ai clienti della struttura commerciale, mentre la restante parte (circa 2mila metri quadrati) per stalli privato.

Il progetto prevede anche la riqualificazione della strada e la realizzazione di un'area verde pubblica, per un importo stimato di circa 608mila euro.