Torino Area di crisi complessa, l'appello dei sindacati: "Si uniscano le risorse a quelle del Recovery Fund"

L'appello dei sindacati torinesi, in questo senso, è di unire le forse e le risorse, non sprecando l'opportunità. "L'accordo di programma rappresenta il primo vero momento di operatività del percorso legato al riconoscimento di Torino (e una parte dell'area Metropolitana) come Area di crisi complessa - dicono Federico Bellono (Cgil Torino), Cristina Maccari (Cisl Torino-Canavese) e Maria Teresa Cianciotta (Uil Torino) -. Sarà importante avere idee e progetti per ridare a Torino maggiori prospettive, in due settori centrali come l'automotive e l'aerospazio che, se ben collegati alle risorse del Revovery Fund, possono generare ricadute non solo sulla Regione ma anche sull'intero territorio nazionale".



"Dovranno essere privilegiati i progetti che porteranno maggiore occupazione: solo il lavoro di qualità potrà garantire sviluppo e futuro a una città che da troppi anni non ha una visione, ma ha una storia industriale e un presente di innovazione che devono essere valorizzati - proseguono i rappresentanti delle tre sigle -. Legare le risorse dell'area di crisi a quelle del PNRR è fondamentale per realizzare investimenti consistenti e duraturi. Bisogna, però, fare in fretta, non ci si può permettere il lusso di perdere altro tempo. La deliberazione della Giunta risale a dicembre 2018: sono già passati 2 anni e mezzo. Anche perché, nel frattempo, la pandemia ci ha ricordato un importante lezione: il fattore tempo è una variabile decisiva che può cambiare irrimediabilmente scenari e prospettive. Inoltre, occorrerà avere in tempo reale da Invitalia le indicazioni sui contenuti che saranno via via presentati, per valutare se corrispondono agli obiettivi e alle ambizioni dell'Accordo di Programma".