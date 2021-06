Inizia l'estate di Mirafiori Sud, tra spettacoli all'aperto e nuova sensibilità green

ESTATE A SUD torna nel 2021 allargando i suoi confini in quartiere: l'emergente vocazione “green” di Mirafiori Sud ha portato Fondazione della Comunità di Mirafiori Sud a promuovere un cartellone estivo di 42 appuntamenti, per tutti i pubblici, che si terranno a Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud, al CPG - Centro di Protagonismo Giovanile e da luglio 2021 anche a Orti Generali.

Alla Casa nel Parco verranno proposti 12 eventi a partire dal 10 giugno: cinema sotto le stelle, conferenze scientifiche divulgative, concerti e performance artistiche tutti i giovedì sera fino al 9 settembre, passeggiate nel parco per famiglie con laboratori guidati il mercoledì e yoga al tramonto nel parco i venerdì. Tutti gli eventi alla Casa nel Parco sono a ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

L'inaugurazione di ESTATE A SUD 2021 giovedì 10 giugno alle ore 21.30 sarà con il primo film in proiezione all'interno della rassegna cinematografica CinECOmedy 2021, a cura di Ass. Cult. Ambiente in Circolo, editore di eHabitat, che propone 4 film sul tema della sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e al contatto con la natura.

Giovedì sarà proiettato all'aperto Moonrise Kingdom - una fuga d'amore di Wes Anderson (2012, 94’, Stati Uniti), premio Oscar nel 2013, commedia incentrata sulla fuga nella natura di due dodicenni, con un cast stellare, da Bruce Willis a Edward Norton, da Bill Murray a Tilda Swinton, da Frances McDormand a Jason Schwatzman.

Al CPG Torino, Centro di Protagonismo Giovanile di Mirafiori sud, verranno proposti 12 appuntamenti di musica e teatro tutti i venerdì sera, dall'11 giugno con il concerto di musica indie folk The Spell of Ducks a cura di Live Motel, fino al 24 settembre (con pausa ad agosto) con ingresso su prenotazione e possibilità degli artisti di fare ‘cappello’.

A Casa nel Parco sono previste inoltre attività benessere e per famiglie:

Yoga al Tramonto con Stefania Giovando nel parco Colonnetti davanti alla Casa nel Parco tutti i venerdì fino al 16 luglio dalle 19.30 alle 20.30

Passeggiate serali per famiglie con gli educatori di ArteNe - Arte e Natura alla scoperta degli animali notturni urbani, da mercoledì 9 giugno per 4 appuntamenti (30 giugno, 7 luglio, 28 luglio)

sabato 26 giugno Attacca e stacca ore 16-18, laboratorio per bambini dai 5 anni, appassionati di Lego e fotografia a cura di Paolo Pelleri e Ass. Amici del Modellismo

sabato 3 luglio Orientiamoci nel parco ore 10-12, laboratorio di orienteering nel parco per bambini tra i 7 e gli 11 anni a cura di AICS nell’ambito del progetto Batti il 5!

Alla Casa nel Parco

CinECOmedy 2021- I edizione a cura di eHabitat

Dal 10 giugno al 22 luglio alla Casa nel Parco nella rassegna CinECOmedy 2021, a cura di Ass. Cult. Ambiente in Circolo, editore di eHabitat, verranno proposti quattro titoli, nella serata del giovedì a ingresso gratuito (con offerta libera) e prenotazione obbligatoria.

Giovedì 10 giugno ore 21.30

MOONRISE KINGDOM di Wes Anderson (USA 2012, 94’)

Commedia pluripremiata di grande successo, racconta la romantica fuga di Suzy e Sam, due dodicenni che scappano nei boschi in un'isola del New England alla ricerca di una baia segreta mentre sta per attivare una tempesta. Un cast stellare: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Jason Schwatzman.

Giovedì 24 giugno ore 21.30

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di T. Nilson e M. Schwartz (usa 2019, 97’)

Dalle paludi della Nord Carolina verso la Florida, Zak, un ragazzo con la sindrome di down, affronta una rocambolesca fuga verso il suo sogni di diventare un wrestler. Con Eleanor, l'assistente sociale, incontra Tyler, un giovane pescatore. Scopriranno insieme che "famiglia" sono le persone che scegli e affronteranno un fantastico viaggio in un mondo immaginario che li farà crescere.

Giovedì 8 luglio ore 21.30

IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamid (francia 2016, 91’)

Fatah è un contadino di un piccolo paese algerino e sogna di far partecipare la sua mucca Jacqueline al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito tanto desiderato, inizia il viaggio di Fatah, una grande avventura a piedi fatta di incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie.

Giovedì 22 luglio ore 21.30

CAPTAIN FANTASTIC di Matt Ross (USA 2016, 118’)

Miglior regia a Cannes nel 2016, il film con Viggo Mortensen, nel ruolo del capofamiglia Cash, racconta come vivono i 7 figli e il padre nella scelta di isolarsi nei boschi dello stato di Washington per sfuggire alla società consumistica e alle sue leggi non scritte. Un film sui temi dell'educazione e dell'istruzione, sul contatto con la natura, sul senso di famiglia.

TALK - conferenze scientifiche divulgative a cura di CentroScienza

Ad intervallare il cartellone di serate cinematografiche si inserisce la proposta di conferenze scientifiche divulgative curate da Centro Scienza all'interno di Settimane della Scienza, dopo il grande successo di pubblico delle ultime stagioni. Tre appuntamenti tra conferenza e spettacolo per affrontare i temi della crisi climatica con i giovani di Fridays for Future, dell'estinzione di specie a causa delle trasformazioni del pianeta con Zoosparkle e dell'astrofisica con Daniele Gardiol.

Giovedì 17 giugno ore 21

LA CRISI CLIMATICA E NOI: IL FUTURO È ADESSO

Mai come negli ultimi anni, gli scienziati e i giovani si sono trovati a dialogare attorno al tema della crisi climatica, la questione più urgente del nostro tempo.

In questa serata, studenti e attivisti del movimento Fridays for Future intervistano gli scienziati Elisa Palazzi e Giorgio Vacchiano per parlare del clima che cambia e dei suoi impatti, di mitigazione, adattamento e del ruolo dell’informazione e dell’educazione.

Giovedì 1 luglio ore 21

GLI EREDI DEL DODO. LA VITA CHE STIAMO PERDENDO

In questo periodo si parla molto di "sesta estinzione di massa": per via dei notevoli stress ambientali a noi connessi, molti ecosistemi stanno andando incontro a trasformazioni che li rendono inadatti alla vita delle specie che li popolano. Il dodo non è più un caso isolato e ci sono molti animali che ne stanno loro malgrado raccogliendo l'eredità.

Quali sono le cause di questa perdita della biodiversità? Che impatto che ha sulla natura e sulla nostra vita? E quali sfide dovremo vincere per non trasformare la Terra in un pianeta di dodo? Willy Guasti, in arte Zoosparkle, è da sempre appassionato di tutto ciò che riguardo il mondo animale. Divulgatore scientifico è lo zoologo più famoso del web, il suo canale youtube è il canale di zoologia/paleontologia/<wbr></wbr>evoluzione più seguito in Italia.

Giovedì 29 luglio ore 21

A CACCIA DI METEORITI

Daniele Gardiol dell’Osservatorio Astrofisico di Torino – INAF ci racconterà il percorso che ha portato la rete PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) all’individuazione e al recupero di due meteoriti sulla base delle osservazioni e del preciso calcolo del punto di caduta.

Il pomeriggio del 1° gennaio, alle ore 18:26:54 UT (le 19:26:54 in Italia), un bolide (ossia una meteora particolarmente brillante, generata dalla caduta in atmosfera di un piccolo frammento roccioso di origine asteroidale) ha attraversato i cieli del Nord Italia: i due frammenti sono effettivamente stati ritrovati nel luogo indicato dai calcoli, grazie anche al coinvolgimento dei tanti appassionati raggiunti attraverso la Rete. Seguirà una osservazione guidata con i telescopi a cura degli Astronomi.

Teatro

Il palcoscenico all'aperto nel parco Colonnetti ospiterà due monologhi di impegno civico.

Sabato 19 giugno ore 21.30 Abbatoir Blues di e con Luigi Ciotta, spettacolo di teatro di strada, comico e satirico, sui temi dei maltrattamenti degli animali e degli allevamenti intensivi, a cura di CPG Torino, ospitato a Casa nel Parco con il sostegno di Im.patto di Nova Coop.

Mercoledì 14 luglio ore 21 Genova 2001 "Lezione Recitata - strad-rama", drammaturgia pubblica a cura della Ass. cult. Compagnia Marco Gobetti, sul testo omonimo di Leonardo Casalino. A vent'anni dagli avvenimenti del G8 di Genova, questa "Lezione Recitata" vuole innanzitutto ricostruire i fatti di luglio 2001, per farli conoscere a un pubblico giovane e per rinnovarne la memoria presso spettatori più anziani e consapevoli. “Genova 2001 – Lezione recitata" è un monologo che denuncia le violenze subite da centinaia di persone, colpevoli soltanto "di avere scelto di essere a Genova" in quei giorni.

Musica e Comunità

Tre appuntamenti dalla forte connotazione comunitaria, tra cibo, musica, valorizzazione del territorio e sensibilizzazione, sono espressione dell'operato di Fondazione della Comunità di Mirafiori Sud e le sinergie sul territorio.

Giovedì 15 luglio ore 21

SIMONE CAMPA E ORCHESTRA TERRA MADRE a cura di Slow Food

Forti della grande partecipazione nell’appuntamento di lirica e gospel con Fé Avouglan e Diego Mingolla dell'edizione passata, il 15 luglio 2021 si terrà il concerto dell'Orchestra Terramadre in collaborazione con Mirafood - la prima comunità urbana Slow Food, fondata nel 2019 per la valorizzazione del territorio di Mirafiori Sud.

L'Orchestra Terra Madre, diretta e curata da Simone Campa per Slow Food, è un progetto di world music nato per celebrare l’incontro e la diversità attraverso i suoni, le danze e le tradizioni dei popoli della Terra. ​Il concerto del 15 luglio a Casa nel Parco sarà eseguito da un ensemble di 5 musicisti rappresentanti di diverse tradizioni, dando vita a uno spazio di espressione artistica condivisa e multietnica.

Il concerto sarà preceduto da una cena tematica con un cuoco scelto da Slow Food, che lavorerà a un menù dedicato in collaborazione con i gestori delle Locanda nel Parco.

Mirafood e l'Orchestra Terra Madre portano a Mirafiori, attraverso la commistione tra cibo e musica, il dialogo interculturale, lo scambio, le tradizioni etniche e le radici culturali, valori fondanti di Slow Food e della comunità per la valorizzazione del quartiere.

domenica 5 settembre ore 10.30

COLAZIONE SUL PRATO a cura di Orchestra Juvenilia

Una domenica mattina inconsueta con il concerto di violini dell'Orchestra Juvenilia di Nichelino: parteciperanno 20 violinisti, 2 violoncellisti, 5 cantanti tra i 5 e i 16 anni, che suoneranno in acustico, accompagnati dal pianista Diego Mingolla.

L'Orchestra Juvenilia, fondata da Anna Paraschivnata nel 2009 per permettere ai ragazzi di fare musica insieme, sviluppando il rapporto con l’esperienza del concerto e mettendo in pratica gli insegnamenti legati alla tecnica del violino, ha partecipato a numerosi concorsi musicali ottenendo il primo premio nel 2016 a Omegna, nel 2017 ad Aglié - Talenti in Canavese - e ricevendo nel 2014 il premio speciale della Regione Piemonte nell’edizione del concorso “Giovani interpreti”.

giovedì 9 settembre ore 22.00

FESTA DI COMUNITÀ in occasione di CORTILI AD ARTE 2021

a cura di Fondazione Contrada

Grande attesa per una nuova performance a cura di Fondazione Contrada, per la prima volta a Mirafiori per Cortili ad Arte 2021, il progetto che intende valorizzare il tessuto urbano proponendo attività di intrattenimento e culturali all'interno dei cortili, spazi pubblici e privati della città.