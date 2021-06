Comunali, 700 elettori per le Primarie "aperte" di Futura: il 22 giugno Supercaucus per chiudere le liste

Sono circa 700 gli elettori che - in 8 piazze di Torino - hanno scelto i candidati del Sala Rossa e delle Circoscrizioni per la lista Futura, che vede candidato sindaco Ugo Mattei. Durante il Caucus di domenica scorsa sono stati indicati i 28 componenti del Consiglio Comunale, 6 Presidenti di Circoscrizione e 20 consiglieri dei mini-Comuni.

"I cittadini - spiegano dal movimento - hanno avuto modo di scegliere personalmente i loro possibili rappresentanti. Dopo questa mobilitazione, che invoglia sempre più cittadini a unirsi a questo cammino, Futura è un fatto politico che sarà sempre più difficile ignorare".

Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 giugno alle 18.30 a Porta Palazzo, dove verrà organizzate altre primarie "aperte" per terminare la selezione dei candidati nelle liste dei consigli di circoscrizione, assegnare due posti in consiglio comunale e le ultime due presidenze di circoscrizione.

"Sarà un altro momento importante per il processo di costruzione dell’unica lista civica bene comune" conclude Futura.