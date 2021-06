Russi o Sganga per il M5s? Appendino si astiene: “Non mi schiero, entrambi validi” [VIDEO]

E’ la figura di spicco del Movimento 5 Stelle, ma Chiara Appendino, sindaca uscente, preferisce non prendere una posizione nel decidere chi tra Valentina Sganga e Andrea Russi dovrebbe raccogliere la sua eredità e candidarsi come sindaco alle prossime elezioni.

“Sono entrambi candidati che si sono messi in corsa e a loro va il nostro ringraziamento. Quando avremo il metodo per votare voteremo. Io non mi schiero, sono due persone valide chi potrà decidere deciderà” ha affermato la prima cittadina.

Che il movimento sia in continua evoluzione è cosa nota, ma Appendino ha voluto ribadire la fiducia in Giuseppe Conte: “Piena fiducia, mi sembra che la linea sia quella corretta. L'auspicio è che si possa votare nei tempi che ha stimato e previsto Conte".

Nessun commento invece sull’ipotesi che il Movimento possa cambiare nome: “Non commento le ipotesi. Per me l'importante è il progetto, che, come ha detto Conte, porta avanti alcune radici, elementi trainanti e storici del Movimento. Ma il Movimento ha bisogno di cambiare, mi sembra evidente, e sono sicura che il progetto, come ha detto Conte, sarà entusiasmante".