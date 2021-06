Grugliasco, un cortometraggio alla Piscina Rari Nantes con l'atleta paralimpica Carlotta Gilli

L'intenzione è stata quella di raccontare l'atleta utilizzando l'acqua e il "nuotare" come elementi narrativi portanti di un progetto che vuole mettere in risalto lo sport come percorso di rinnovamento e speranza rispetto alle difficoltà che si possono incontrare nella vita.

A congratularsi con l'atleta Carlotta Gilli sia per le imprese sportive sia per la nobile iniziativa, il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e il presidente della Rari Nantes, Enzo Bellardi .

"Mi congratulo con Carlotta a nome mio e della Città per le imprese sportive raggiunte fino ad oggi e per questa nobile iniziativa che serve a sensibilizzare sul tema delle disabilità e delle difficoltà che si possono incontrare nella vita e che si possono superare con impegno e determinazione. Un cortometraggio di speranza che siamo orgogliosi sia stato girato proprio a Grugliasco, nella nostra piscina. Non vediamo l'ora di vederlo in tv e di vedere Carlotta gareggiare alle prossime Paralimpiadi estive di Tokyo".