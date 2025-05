Salmo porta il suo Ranch a Torino: l'incontro al Salone del Libro e il live all'Inalpi Arena

Per Salmo è arrivato il momento di aprire a tutti le porte di RANCH, il nuovo album fuori ovunque venerdì 9 maggio.

Pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, RANCH è Distante dal classico immaginario western, rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico: è il rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

RANCH è una personalissima zona franca, l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività. È un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia, dalla musica. Qui è dove il progetto ha preso corpo e titolo.

Salmo presenterà il suo nuovo album a Torino durante il Salone del Libro, sabato 17 maggio alle ore 15.30 al Lingotto Centro Congressi - Auditorium dove farà anche firmacopie. Tornerà a esibirsi nel capoluogo sabaudo per il suo World Tour, l'11 ottobre all'Inalpi Arena.