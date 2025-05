Il Regio si veste di “rosso” per una stagione di sangue, amore e passione

Rossa come il sangue, ma anche come l’amore. Come la passione e il rischio, il desiderio e la ferita; e come tutte le emozioni più viscerali. Così sarà la nuova stagione del Teatro Regio , che sotto il tema “Rosso” mette in scaletta 10 titoli inaspettati, che comprendono anche tre appuntamenti di danza, quattro nuovi allestimenti e due debutti assoluti per Torino.

“Rosso”, come spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin, “è il colore scelto per dare un’identità simbolica alla stagione. Un colore che evoca ferite e desideri, passione e slancio creativo, amore e tradimento. Un invito a vivere il teatro non solo come intrattenimento, ma come luogo di confronto, emozione, consapevolezza. In un tempo segnato da conflitti e incertezze, l’arte non offre risposte, ma può ancora porre le domande giuste”.