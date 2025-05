Tutto pronto per la nona edizione del Divine Queer Film Festival: al centro della rassegna immigrazione, identità di genere e disabilità

Torna per la sua nona edizione il Divine Queer Film Festival, appuntamento annuale con il cinema indipendente queer che porta sullo schermo storie, linguaggi e immaginari capaci di rompere norme e confini. Dal 23 al 25 maggio 2025, gli spazi di via Baltea 3 si riempiranno di film, talk, ospiti internazionali, artigianato politico e socialità transfemminista.

Organizzato da Taksim APS, il festival continua a concentrarsi su tre assi tematici fondamentali: immigrazione, identità di genere e disabilità, intrecciando proiezioni e dibattiti con pratiche politiche, affettive e creative.

L’edizione 2025 del Divine Queer Film Festival è dedicata a Mariasilvia Spolato, insegnante, matematica e attivista femminista, tra le prime donne in Italia ad aver fatto coming out pubblicamente come lesbica. Attraverso questa dedica, il festival intende valorizzare la memoria delle lotte invisibilizzate e dare spazio alle soggettività che ogni giorno resistono ai margini della norma.

In programma 12 film in concorso provenienti da 10 paesi diversi e 4 film fuori concorso, tra cui "VALERY ALEXANDERPLATZ": saranno presenti la regista Silvia Maggi e la protagonista Valérie Taccarelli. Sempre fuori concorso sarà proiettato "OPRE ROMA!", opera che affronta il tema urgente e poco raccontato della ziganofobia.

Tra gli ospiti internazionali, anche la regista Rosida Koyuncu, proveniente dal Kurdistan e residente in Svizzera: oltre a presentare il suo film in concorso, terrà un talk sul tema "Rappresentazione cinematografica dei corpi e delle lotte queer".

Il Divine Queer Film Festival è uno spazio aperto, sicuro e accessibile, dove condividere visioni e pratiche di liberazione. Durante i tre giorni, oltre alle proiezioni, sarà possibile visitare i tavoli di artigianato politico queer e materiali informativi allestiti nel cortile del festival.

Anche quest’anno, saranno assegnati tre premi per i film in concorso: Premio della giuria, Premio del pubblico e Premio della direzione artistica.

L’associazione organizzatrice del festival, Taksim Aps, anche quest’anno ha deciso di avviare una campagna di crowdfunding per la realizzazione del festival. E’ possibile accedere alla campagna usando questo link .

Per info e programma completo: https://www.divinequeer.it/