Anche l'export torna a correre per il Piemonte: nei primi tre mesi dell'anno una crescita del 6,4%. Torino la locomotiva

In particolare, il valore delle esportazioni piemontesi di merci è stato pari a 11,4 miliardi di euro, mentre il valore delle importazioni di merci è cresciuto del 6,7%, attestandosi a quota 8,2 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale si è confermato positivo per 3,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 3,1 miliardi di euro del I trimestre 2020.

Anche le esportazioni dimostrano che il Piemonte , non senza difficoltà, si sta risollevando dopo la crisi pandemica. I primi tre mesi del 2021, infatti, fanno segnare un +6,4% rispetto ai primi tre mesi 2020, peraltro un periodo in cui - per almeno gennaio e febbraio - la situazione era ancora sostanzialmente "normale"

Si resta comunque sotto i livelli dello stesso periodo del 2019, con un calo dell'1,4%. "Le nostre vendite oltre confine sono tornate a crescere e le nostre imprese stanno lavorando duramente per recuperare quanto perso durante i mesi dell’emergenza sanitaria: il nostro made in Italy e il nostro made in Piemonte non si sono lasciate scoraggiare e ora puntano sul loro ‘saper fare’. Il risultato di questo primo trimestre 2021 è superiore alla dinamica nazionale e dell’intero nord ovest, ma non è purtroppo uniforme per tutti i settori merceologici e per tutte le province", commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.