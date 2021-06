La fine della scuola più forte delle raccomandazioni: gli studenti fanno il bagno in piazza Castello (FOTO)

L'appello del prefetto è rimasto sulla carta . Troppa era la gioia di festeggiare l'ultimo giorno di un anno scolastico che, come l'anno scorso, ha chiesto (anche) agli studenti torinesi sacrifici che vanno ben oltre lo studio e i compiti a casa.

Puntuale, come ogni ricorrenza, anche l'estate 2021 inizia "ufficialmente" con il tuffo nelle fontane degli studenti. Tanti, a gruppetti di alcune decine, che fin dalle prime ore della mattina si sono dati appuntamento in piazza Castello o comunque in centro.