Embraco, la protesta continua a pochi metri dalla festa degli studenti

L'hanno ribattezza la tenda del Lavoro, da settimane ormai si trova sotto le finestre della Regione, in piazza Castello, per ricordare tutti i giorni il dramma e l'attesa per una soluzione legata alla vertenza Embraco e ai suoi 400 posti di lavoro.

Ma oggi, la manifestazione è stata particolarmente amara, visto che a poca distanza esplodeva la gioia dei ragazzi per la fine della scuola, mentre i lavoratori di Riva di Chieri hanno esposto uno striscione in cui hanno sintetizzato le difficoltà che hanno dovuto affrontare in questi anni.

"Quattro anni, quattro governi, quattro ministri", dice il messaggio degli operai. "Tante promesse e zero soluzioni".

Intanto, giorno dopo giorno si avvicina la data del 30 giugno: la scadenza dell'ultimatum che lavoratori, sindacati e Regione hanno fissato per avere notizie certe sul progetto Italcomp, che potrebbe rilanciare la ex Embraco insieme allo stabilimento della Acc di Mel, in provincia di Belluno.