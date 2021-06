Chieri, al via i lavori per la risistemazione del Piazzale Don Bosco: sarà pedonalizzata con due zone di sosta a disco orario

Spiegano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessore alla Viabilità Paolo Rainato: "A febbraio abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio di attestamento dell’Area Scotti-Movicentro, in Strada Campo Archero, con 140 posti auto, e questo ci consente ora di avviare i lavori per il riordino del piazzale Don Bosco, un importante snodo per chi a Chieri ci vive e per chi ci viene per lavoro o turismo, un angolo della nostra città che verrà riqualificato e restituito ai cittadini, liberandolo dalle auto, risistemando la pavimentazione e valorizzando il cedro del Libano, la nostra imponente pianta monumentale che accoglie chi esce dalla stazione. Un nuovo inizio per una piazza da molto tempo "oscurata" dalla presenza disordinata delle auto".