Conte: "A Torino il M5S non vincente, ma dobbiamo puntare a un buon risultato"

"Le proiezioni non ci danno vincenti, ma dobbiamo puntare a portare a casa un buon risultato". Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è rivolto così ai pentastellati torinesi per fare il punto sulle strategie elettorali in vista delle elezioni amministrative d'autunno. "Dobbiamo cercare di arrivare nel giro di qualche giorno a una candidatura unitaria, evitando qualsiasi polemica, che dovrà essere portavoce di tutto il Movimento", ha aggiunto l'ex premier sostenendo che "se non superassimo il 10% sarebbe un bel problema", mentre "se superassimo il 15% avremmo fatto il botto".

"La situazione di Torino - spiega poi - ci lascia un po' di amaro in bocca. Da subito ho colto la grande opportunità di confermare il lavoro fatto dalla precedente amministrazione. Una sinergia col Pd era plausibile, potevamo puntare su un candidato forte, riconosciuto dalla comunità cittadina. Ce l'avevamo, era a portata di mano, ma purtroppo non è stato possibile. Adesso voteranno vedremo cosa uscirà dal loro cilindro".