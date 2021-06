San Mauro: Giulia Guazzora vince le primarie contro Rastelli

Giulia Guazzora vince le primarie a San Mauro Torinese. 41 anni, insegnante e giornalista, ha ottenuto 588 voti contro i 284 del candidato Rastelli. A sostenerla sono le liste Sinistra per San Mauro, SiAmo San Mauro, Italia Viva e da una parte del Partito Democratico. La candidatura ufficiale è stata presenta ufficialmente questa mattina, 15 maggio, in una conferenza al parco Antonelli.

"Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. Un grazie anche agli scrutatori che hanno permesso lo svolgimento di questa grande prova di democrazia. Abbiamo ottenuto un bel risultato. C'è stato un grande lavoro di squadra che è riuscito ad emozionare, ricreare passione ed entusiasmo per la politica. Questo spirito, insieme alle nostre proposte per San Mauro lo trasferiremo nella campagna per le Amministrative per raggiungere la guida della città. Da subito incontrerò Luca Rastelli, al quale va comunque il merito di aver avanzato proposte importanti per la Città, per impostare il percorso che vorrei ci portasse la coalizione del centrosinistra a vincere a ottobre", dichiara Guazzora.