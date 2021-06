La suocera migliore d'Italia? È torinese e si chiama Donatella Galvani

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Donatella si è esibita in una coreografia di twirling insieme a sua figlia Ilaria (entrambe sono due Majorette), che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2021”.