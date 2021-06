Quando si pensa all'età della pensione ci sono stereotipi e luoghi comuni ancora duri a morire. Sembra quasi che non sia più tempo di fare certe cose e che l'unica possibilità per godersi la vita sia sedersi comodamente in poltrona a leggere un libro. I tempi del divertimento sembrano finiti, ma tutto questo non fa che innescare un circolo vizioso anche pericoloso, che induce noia, rassegnazione e pigrizia. Ecco perché la nuova community over 60 'cocooners' sta letteralmente facendo innamorare tutti. Uno spazio in cui l'età è davvero solo una questione anagrafica.

Cos'è cocooners e perché è importante

Cocooners è uno spazio virtuale molto più reale di quanto si possa credere. Nato come centro di aggregamento degli over 60, in poco tempo è diventato molto più di un hub. Come si può verificare visitando il sito omonimo cocooners.com in questa comunità si può usufruire di molti contenuti e servizi, che vanno dagli approfondimenti sulla moda e sulle pensioni alla possibilità di prenotare visite specialistiche o corsi di cucina e yoga a prezzi vantaggiosi. Tutto, semplicemente iscrivendosi alla membership del sito.

Prendendo spunto dal celebre film 'Cocoon', questo luogo sembra donare una nuova vita e una seconda giovinezza a tutti gli over 60 che credono che la vita cominci davvero a 60 anni. Su cocooners l'età è un valore aggiunto e non un ostacolo, e l'esperienza che si è accumulata in una vita può essere messa a disposizione di tutti. Vediamo nel dettaglio perché conviene entrare nella comunità di cocooners.

Tutti i vantaggi di iscriversi alla community di cocooners

Collegandosi al sito ufficiale, in home page, è possibile iscriversi alla membership, creando un account personale con il quale accedere ai successivi collegamenti. In questo modo si potranno non solo visionare tutti i servizi offerti dal sito, ma anche iscriversi usufruendo di sconti che si attestano in media sul 20%. Parliamo di servizi molto utili e importanti come le consulenze su pensioni e investimenti o la prenotazione di visite specialistiche.

Il concetto di base di cocooners è semplice quanto geniale. Partendo dal presupposto che gli over 60 hanno in genere molto tempo a disposizione e una situazione pensionistica stabile (senza più la preoccupazione dei figli e dei nipoti), quale miglior modo di riempire quel tempo se non con eventi da fruire in modalità virtuale o reale?

Ecco allora che si propongono corsi di yoga con insegnanti qualificati o corsi di cucina con 'Le Cesarine'. Ci si può iscrivere a un corso d'arte e mettersi finalmente alla prova, senza rimandare tutto alla fatidica fase della pensione. La formula comune dei servizi offerti dalla piattaforma è quella della prenotazione con lo sconto accessibile agli over che si iscrivono alla membership.

Il manifesto di cocooners: la vita non ha età

Secondo le più recenti statistiche, nel giro dei prossimi anni la popolazione italiana sarà sempre più over. Si stima infatti che nel 2050 ci sarà quasi il 50% di persone con più di 55 anni. Pensare quindi a una serie di servizi che diventano però una filosofia di vita, è una piccola grande rivoluzione che fa bene a tutti, in un virtuoso circolo che il cofondatore di cocooners Maurizio De Palma spiega molto bene. Si tratta di un progetto che da un lato nasce come investimento imprenditoriale che punta proprio ad un'ampia fetta di mercato che cresce sempre più.

Dall'altro però propone un modello sostenibile che in tutto il mondo si sta già diffondendo con risultati molto incoraggianti. La vita non ha età, è il motto della community, e il fatto che questo spazio sempre più raggiunto sia fruibile dal web sfata un altro luogo comune evidentemente errato. I cocooners sono molto più social di quanto si potrebbe pensare. Del resto nella tradizione dell'uomo gli anziani sono sempre stati il cuore e la risorsa della società, e metterli di nuovo al centro è un beneficio per loro ma anche per tutti.