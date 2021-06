Soris, Grugliasco e San Mauro a breve nella società

La Città di Grugliasco e il Comune di San Mauro sono in procinto di acquistare azioni di Soris Spa essendo in corso di perfezionamento gli atti per l'ingresso nella società, che si occupa della gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei Soci. Sia La Città di Grugliasco, (acquisto azioni 1%) che il Comune di San Mauro (0,5%) avevano aderito alla manifestazione d'interesse nel 2017. Ciò con l'intento di avviare un percorso di ampliamento della compagine sociale.

L'ingresso dei due Enti avverrà con un atto di cessione parziale (delibera approvata dal Consiglio comunale) delle azioni della Città di Torino che attualmente detiene il 90% di azioni Soris, il restante 10% è detenuto dalla Regione Piemonte. Ci sarà quindi la modifica dello statuto sociale e la sottoscrizione di un nuovo patto parasociale.

La Regione Piemonte sta valutando di acquistare un'ulteriore quota del capitale sociale, ciò permetterebbe di affidare a Soris, un maggior volume di attività, potenziando così le attività di riscossione e incrementando il valore d'impresa.

Soris Spa, dovrà deliberare l'aumento del capitale (da € 2,583 milioni a € 5 milioni) per mantenere l'iscrizione all'Albo Concessionari, considerata fin dall'inizio dai Soci un elemento essenziale dell'assetto organizzativo della società.