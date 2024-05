Al Circolo dei Lettori una serata tra letteratura e musica con Roberto Francavilla e il chitarrista Thomas Petrucci

Lunedì 27 maggio, al Circolo dei Lettori di Torino, ci sarà un appuntamento in grado di far incontrare la letteratura e la musica: dalle 18, infatti, è in programma la presentazione del nuovo libro di Roberto Francavilla “Quel che il mare non vuole” (Mimesi, 2023), con accompagnamento musicale del chitarrista Thomas Petrucci; l'iniziativa è organizzata dall'associazione Amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Alla scoperta del Portogallo tra musica e letteratura

Francavilla, allievo di Tabucchi e traduttore di Fernando Pessoa per Feltrinelli e di Clarice Lispector per Adelphi, insieme al direttore artistico dell'associazione Stefano Vitale porterà il pubblico nei meandri del Portogallo analizzando il rapporto tra paesaggio e letteratura. Grazie alla musica di Petrucci, inoltre, gli orizzonti si allargheranno su tutta la cultura iberica: “Oltre a produrre - spiegano gli organizzatori - una sofisticata rete semiotica e un inesauribile arsenale metaforico, ci darà modo di comprendere la costruzione dell'identità portoghese e la sua complessa relazione con gli eventi della sua storia, con il proprio immaginario e con l'esperienza culturale di una comunità”.

L'importanza degli autori

Un ruolo fondamentale sarà quello ricoperto dai grandissimi autori portoghesi: “Avremo modo di viaggiare – concludono - in compagnia di autori come Sophia de Mello Breyner Andersen, Fernando Pessoa, Josè Saramago, Josè Cardoso Pires, Susana Moreira Marques e musicisti come Heitor Villa-Lobos, Augustin Barrios, Francisco Tarrega, Enrique Granados e Isaac Albeniz”. L'ingresso è libero e gratuito, ma è gradita la prenotazione; per informazioni è possibile contattare il numero 3383456954 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18) o l'indirizzo e-mail informazioni@amiciosnrai.it