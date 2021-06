"Cascina sotto le stelle" riporta musica, danze e teatro dal vivo a Mirafiori Nord

Dal 19 giugno al 4 agosto torna in Cascina Roccafranca la rassegna estiva di musica, teatro, danza e cinema d’autore, con attività laboratoriali per bambini e aperitivi musicali. Nel cuore di Mirafiori Nord, Cascina sotto le stelle è infatti uno dei punti verdi vincitori del bando Torino a Cielo Aperto – Festival d’Estate, ricco cartellone di eventi culturali diffusi su tutto il territorio.

Gli spettacoli - a ingresso gratuito - si svolgeranno tutti nella cornice del cortile di via Rubino 45.

Di seguito il programma completo:

Sabato 19 Giugno - ore 16,30

Coop. Educazione e Progetto e Ass. Teatrulla

Così non va Pillola teatrale

Momento ludico per bambini 3 / 7 anni

Sabato 19 Giugno - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Mercoledì 23 Giugno - ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Danze tradizionali e popolari con musica e animazione

Giovedì 24 Giugno - ore 21

Assemblea Teatro

La Gabbianella e il gatto di L. Sepulveda

Spettacolo teatrale

Una fiaba con la forza di una parabola, un dolcissimo messaggio di speranza... “vola solo chi osa farlo”. Ma è anche una storia d'amore. Amore inteso nel senso più ampio: quello che unisce ai sentimenti la fratellanza e la solidarietà.

Venerdì 25 Giugno - ore 21

Young Board Cascina Roccafranca

Young in Cascina!

Serata artistico musicale con la band Vertigine

Sabato 26 Giugno - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Domenica 27 Giugno - ore 21

Associazione Museo Nazionale del Cinema e Unione Culturale

I am Greta - Una forza della natura di Nathan Grossman (Svezia 2020, 97')

Proiezione film nell'ambito del progetto "Ragazzi in Città 2" che ha coinvolto gli studenti dell'Alvaro - Gobetti.

Mercoledì 30 Giugno - ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Danze tradizionali e popolari con musica e animazione

Giovedì 1 Luglio - ore 18

Progetto Leggermente

Laura Imai Messina presenta il libro “Le vite nascoste dei colori”, Einaudi.

Venerdì 2 Luglio - ore 20.30

Coop. Educazione e Progetto e Ass. Teatrulla

Fiabe nei barattoli

Spettacolo per bambini 5/10 anni

Sabato 3 Luglio - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Mercoledì 7 Luglio - ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Danze tradizionali e popolari con musica e animazione

Giovedì 8 Luglio - ore 21

Assemblea Teatro

Un giardino davvero speciale

Spettacolo teatrale

La straordinaria vita di Giovanni Giolito (Gim), il personaggio raccontato da Jean Giono ne L'uomo che piantava gli alberi. Un racconto dell’intenso amore verso la natura.

(Punto gioco aperto durante lo spettacolo)

Venerdì 9 Luglio - ore 21

Young Board Cascina Roccafranca

Young in Cascina!

Serata artistico musicale con la band Resine

Sabato 10 Luglio - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Martedì 13 Luglio - ore 21

Associazione Museo Nazionale del Cinema

Lavori in Corto - Restiamo umani

Proiezione dei film finalisti selezionati nell'ambito del relativo concorso cinematografico nazionale. Intervengono gli autori

Mercoledì 14 Luglio - ore 21

ROCCADANZA – Gruppo folk in cascina

Danze popolari e musica dal vivo con il Laboratorio Folk

Giovedì 15 Luglio - ore 21

Ass. Quinta Tinta

Catch Imprò!

Spettacolo di improvvisazione teatrale

Sabato 17 Luglio - ore 11

Coop. Educazione e Progetto e Ass. Teatrulla

3,2,1 via all’avventura!

Lettura animata per bambini 18 mesi / 4 anni

Sabato 17 Luglio - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Mercoledì 21 Luglio - ore 21

ROCCADANZA - Gruppo Folk in Cascina

Danze tradizionali e popolari con musica e animazione

Giovedì 22 Luglio - ore 21

Assemblea Teatro e Folkatomik

Un Viaggio nel Sud

Spettacolo musico-teatrale

La tradizione musicale del Sud Italia con Folkatomik si rinnova, per rendersi apprezzabile e fruibile in ogni occasione. La ciclicità ritmica dei canti di lavoro e delle musiche da ballo si abbraccia con le tradizioni di altri paesi del Mediterraneo e non solo.

(Punto gioco aperto durante lo spettacolo)

Venerdì 23 Luglio - ore 21

Fab Four in concerto

Omaggio ai Beatles

Sabato 24 Luglio - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Mercoledì 28 Luglio - ore 21

ROCCADANZA - Gruppo Folk in Cascina

Danze popolari e musica dal vivo con le Dilune

Giovedì 29 Luglio - ore 21

Assemblea Teatro e Betti Zambuno Trio

La Guerra è finita - Radio Londra

Spettacolo musico-teatrale

Lo spettacolo ricostruisce gli anni della guerra e della Resistenza attraverso letture e musiche. Censura e divieti non impediscono di esprimere il desiderio di far finire la guerra, di costruire una nuova società. Così, tra struggenti canti di lotta e i nuovi ritmi “americani”, si tenta di vivere, di divertirsi e si spera.

(Punto gioco aperto durante lo spettacolo)

Venerdì 30 Luglio - ore 21

Associazione Museo Nazionale del Cinema

Un affare di famiglia di Kore'eda Hirokazu (Giappone 2018, 121')

Proiezione film nell’ambito del Psicologia Film Festival

Sabato 31 Luglio - dalle ore 19

Andirivieni Osteria e Caffetteria e Ass. TiLT Music

AperiTiLT! L’aperitivo musicale

Prenotazione al numero 011 19503860

Mercoledì 4 Agosto – ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Danze tradizionali e popolari con musica e animazione