Torna la "Mezza Maratona", quest'anno in edizione notturna

Torino torna a correre e lo fa con la sesta edizione di "La mezza di Torino", organizzata da Base Running. La corsa, da 21,097 chilometri, è in programma sabato 19 giugno in versione by night con partenza alle 20. È la prima competizione podistica inserita nel calendario Fidal che si svolge nel capoluogo piemontese dopo il lungo lockdown dovuto al Covid. L’evento include anche "La Dieci di Torino", corsa di 10 chilometri anch’essa inserita nel calendario della FederAtletica.

Si torna a correre, dunque, ma in sicurezza: la manifestazione, infatti, osserverà rigorosamente una serie di disposizioni anti-Covid, dal distanziamento alla partenza alle mascherine che dovranno essere indossate da tutti i partecipanti durante la fase di riscaldamento e per i primi 500 metri di gara e poi, ancora, subito dopo l’arrivo. Il regolamento, le partenze e le distanze tra atleti, potranno cambiare a seconda dei protocolli e delle linee guida delle istituzioni competenti in vigore nel giorno della manifestazione. Durante l’evento sono dislocate postazioni per il controllo degli obblighi previsti dalle normative. In modo particolare osservanza delle distanze interpersonali, uso della mascherina dove prescritto nelle varie fasi della gara.

Viste le alte temperature di giugno sarà una Special Edition By Night, con partenza alle ore 20 dal Parco del Valentino, in Via Mattioli. Un percorso che corre lungo il fiume Po attraverso corso Vittorio Emanuele, corso Massimo d’Azeglio e poi corso Unità d’Italia fino all’incrocio con corso Maroncelli.