Stampa su pannelli: le soluzioni pratiche e creative di Sprint24.com

I pannelli rigidi personalizzati sono uno strumento versatile ed efficace, ideale per tantissimi contesti applicativi.

Questi prodotti sono perfetti per arredare la sede aziendale, arricchire la postazione di lavoro o abbellire il proprio negozio. Inoltre, si possono usare per mostre fotografiche, showroom, meeting aziendali, studi professionali e coworking per startup.

Grazie alle soluzioni di stampa su pannelli proposte da Sprint24, tipografia online con oltre 15 anni di esperienza nel settore, è possibile realizzare pannelli rigidi su misura dal design eccezionale, per ottenere un risultato pratico e creativo di grande effetto.

In questo modo è possibile avere a disposizione uno strumento di marketing e pubblicità adatto alle proprie esigenze, beneficiando di prezzi competitivi e un servizio di stampa semplice e veloce.





Come funziona la stampa online su pannelli rigidi di Sprint24

Su Sprint24.com c’è la possibilità di scegliere tra diversi materiali per il supporto in grado di garantire una resa cromatica ottimale.

Ogni prodotto può essere personalizzato online, configurano tutti i dettagli del pannello e della stampa da realizzare. Ad esempio, si possono definire le dimensioni del supporto rigido, l’orientamento, i colori di stampa e stabilire se realizzare un taglio squadrato o sagomato.

Tutto il processo si svolge attraverso una procedura guidata, inoltre si può richiedere la verifica professionale del file di stampa, per far controllare la bozza da un professionista specializzato ed essere sicuri di ottenere un risultato impeccabile.





Sprint24: quali materiali scegliere per la stampa di pannelli rigidi

Uno degli aspetti più importanti nella realizzazione di un pannello rigido è la scelta del materiale del supporto, una decisione da prendere con grande attenzione, in quanto da essa dipendono costi e resa estetica.

Una delle opzioni più gettonate è il forex, un PVC espanso caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per insegne, targhe e progetti creativi. Il pannello forex stampato di base è bianco, tuttavia si può richiedere anche in nero, con diversi spessori e la massima libertà espressiva.

Un’alternativa valida per la stampa fotografica è il pannello in plexiglass, perfetto per la stampa diretta, un materiale leggero, flessibile e piuttosto resistente. L’alluminio dibond, invece, è la soluzione migliore per un pannello robusto e non troppo pesante, con un’ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici, indicato per la realizzazione di grandi espositori, cartellonistica e arredi d’interni. Altrimenti, chi ha bisogno di un prodotto economico e leggero può scegliere un pannello polionda in PVC alveolare, molto utilizzato per la cartellonistica di breve durata o laddove non è indispensabile un’elevata qualità di stampa.

Per un risultato elegante e raffinato è possibile orientarsi verso un pannello in MDF in legno di pioppo, ideale per l’arredamento di locali commerciali, sedi aziendali e abitazioni private, con una struttura solida e molto rigida e venature che valorizzano la resa estetica.

Un supporto altrettanto rigido ma più maneggevole è il pannello sandwich piuma, un materiale espanso composto da lastre in PVC perfetto per le mostre fotografiche. Altre soluzioni disponibili su sprint24.com sono i pannelli in PVC, indicati per la stampa di foto e la realizzazione di espositori e segnaletica, oppure i pannelli in cartone alveolare, un materiale leggero e resistente scelto da chi vuole un supporto economico ed ecologico.





Tutti i vantaggi della stampa di pannelli rigidi di Sprint24

Stampare su pannelli rigidi permette di ottenere degli strumenti versatili e efficaci, da utilizzare per rafforzare la comunicazione nelle strategie di marketing e pubblicità.

La disponibilità di tantissime opzioni differenti consente di creare un supporto personalizzato, perfettamente adeguato alle esigenze del proprio business.

In base al materiale, è possibile adoperare i pannelli stampati per qualsiasi contesto, con installazione interna o esterna, per ambiti professionali, aziendali e perfino come soluzione originale per l’arredo di ambienti domestici moderni e accattivanti.

La tipografia online Sprint24 propone un servizio di stampa su pannelli rigidi semplice e veloce, con tempi di consegna rapida, prezzi convenienti e assistenza qualificata per qualsiasi esigenza.

Inoltre, è possibile richiedere un preventivo online gratuito senza impegno, basta usare il sistema digitale di configurazione del pannello per calcolare l’importo in pochi minuti. La gestione online consente di risparmiare tempo, mentre l’aggiornamento in tempo reale permette di mantenere sempre il massimo controllo sul proprio ordine.