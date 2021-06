Tutto pronto ad Alpignano per la prima edizione di "Live E-state al Castello"

Alpignano, dopo mesi di astinenza forzata e di chiusure, è pronta per dare il via alla prima edizione di “Alpignano Live E-state al Castello”

Oltre alla Festa della Musica del 19-20-21 giugno proposta dalla Pro Loco cittadina, in cui si esibiranno artisti, associazioni musicali e di ballo, percussionisti del Parlapà con Donata Guerci e Umberto Cariota, e il famoso trottolaio Rocco Cosca, il Castello dei Conti Provana ospiterà 4 spettacoli gratuiti per il pubblico.

Una vera e propria rassegna teatrale estiva, fortemente voluta come primo atto di una “riapertura” agli eventi culturali in Città in presenza.

26 giugno “Cos’ho imparato da Gaber”

Più che un omaggio uno studio

Tra canzoni, monologhi, improvvisazioni e qualche testo inedito, l’incontro tra Giorgio Penotti e Davide Fabbrocino ha dato vita ad uno spettacolo che studia a fondo il messaggio immortale di Giorgio Gaber sulla nostra società, riuscendo anche a divertire grazie al taglio cabarettistico dei monologhi e dei dialoghi col pubbl

3 luglio “Blister” di e con Stefano Dell’Accio, musica dal vivo Matteo Castellan

E’ uno spettacolo in pillole, confezionato per far divertire e pensare allo stesso tempo, è una serata di monologhi e canzoni che parlano di noi tutti, del nostro vivere e del nostro stare al mondo. Blister è uno spettacolo curativo, liberatorio, dove la risata non è rubata al pubblico, ma conquistata con attenzione, ogni pillola affronta un tema, ogni testo viene recitato con lo scopo preciso di prendersi delle responsabilità, anche e soprattutto su quello che si è scelto di dire. Una replica di Blister non è mai uguale alla precedente, cambiano i contenuti, cambiano le pillole resta il divertimento.

10 luglio “Pedalando verso il Paradiso” con le Blue Dolls

“Pedalando verso il paradiso” scritto dalla celebre drammaturga e romanziera Valentina Diana, diretto e interpretato da Marco Viecca con la partecipazione delle Blue Dolls, il noto trio musicale composto da Daniela Placci, Angelica Dettori e Flavia Barbacetto.

La pièce dal sapore tragicomico vede il protagonista, Franco Mietta, costretto a casa durante il periodo di lockdown da solo sulla sua cyclette, tra una pedalata e l’altra, a fare i conti con la propria vita e con i chili di troppo.

Sul palco, a tenere compagnia al provetto ciclista, sono le tre cantanti, costrette a fare le voci motivatrici della cyclette poiché non possono esibirsi e non trovano altro lavoro a causa della pandemia.

Lo spettacolo mette a nudo le fragilità del cinquantenne chiuso forzatamente in casa a causa dell’emergenza sanitaria. “Non c’è solo comicità, ma l’opera porta a riflettere sulla solitudine e sull’ozio forzato che costringe le persone ad avere più tempo da trascorrere con se stessi, con le proprie paure e i propri desideri; una condizione che ha riguardato ognuno di noi, anche se in modi differenti, durante il primo lockdown dello scorso marzo”.

17 luglio “La felicità è uno schiaffo” di e con Giorgia Goldini

Monologo comico poetico sulla felicità, su quello che a volte ci rende felici, sulle piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come te le eri immaginate. Uno spettacolo che non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni. Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto.

L'ingresso è libero nel rispetto delle normative anti Covid.



Per i posti a sedere è consigliabile la prenotazione: eventi@comune.alpignano.to.it

Per informazioni: Ufficio Cultura 0119666611/48/97

PROGRAMMA COMPLETO CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE DI ALPIGNANO E SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE