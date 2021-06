Comunali, Sganga: "Pronta a fare un passo indietro per Appendino. Sì a dialogo Pd-M5S per Circoscrizioni"

Valentina Sganga è pronta a fare un passo indietro - così come il collega Andrea Russi - come candidata sindaca del M5S Torino, se Chiara Appendino si facesse di nuovo avanti per Palazzo Civico. A dirlo è la stessa capogruppo pentastellata, all'inaugurazione della Velostazione di Porta Nuova, interrogata sull'ipotesi di ricandidatura di Appendino come auspicato da Giuseppe Conte. "Sempre auspicato che Appendino tornasse in campo"

"Abbiamo sempre auspicato - ha aggiunto - che tornasse in campo e glielo abbiamo chiesto più volte: ci è stata data rassicurazione che non fosse intenzionata, secondo me per un'ingiustizia dal punto di vista dei processi. Chiaramente per Chiara entrambi (io e Andrea Russi ndr) faremo un passo indietro: non so se lei fa un passo avanti".

Apertura alla proposta Tresso sulle Circoscrizioni