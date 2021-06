Eurovision Song Contest 2022, la richiesta della Lega: "Il Consiglio regionale sostenga la candidatura di Torino"

Depositato dalla Lega in consiglio regionale un ordine del giorno a sostegno della candidatura di Torino quale sede del prossimo Eurovision Song Contest. A sottoscrivere l’atto a prima firma Sara Zambaia, i torinesi Fabrizio Ricca, Stefano Allasia e Andrea Cerutti.

“L’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più rilevante a livello europeo e seguito in tutto il mondo - sottolineano i consiglieri leghisti - rappresenta una grandissima occasione per il territorio che lo ospita sia in termini di visibilità che di ricadute economiche”.

“Torino - aggiunge Zambaia - ha tutti i requisiti per diventare capitale della musica europea 2022. Promuoverne la designazione in vista della prossima edizione che si terrà nel nostro Paese è fondamentale. Oltre al nostro atto con cui vogliamo impegnare la giunta regionale ad appoggiare questa candidatura, vi è anche la mozione presentata sempre dalla Lega in Sala Rossa già all’indomani della vittoria italiana all’Eurovision 2021”.

“L’organizzazione di questa manifestazione - concludono Zambaia, Ricca, Allasia e Cerutti - farebbe conquistare al capoluogo sabaudo un prestigioso palcoscenico internazionale e, allo stesso tempo, costituirebbe un’importantissima opportunità di lavoro per tutto il settore che ruota attorno all’organizzazione di eventi, rimasto fermo per oltre un anno”.