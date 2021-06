Settimo: al via questa sera la Festa dell'Unità del Partito Democratico

E' iniziata questa sera, 17 giugno, al parco De Gasperi di Settimo, la Festa dell'Unità organizzata dal Partito Democratico.

"Il Covid ha portato via alcuni compagni che non saranno con noi fisicamente, ma ci saranno sempre, mentre serviremo costine e birra - sono le parole della sindaca Elena Piastra -. Il tema di quest’anno non poteva che essere la ripartenza nelle nostre città dopo la pandemia, con dibattiti aperti a tutti e modelli da seguire".

Il programma è ricco di eventi che si svolgeranno fino al 4 luglio.

Venerdì 18 giugno, alle 21, si terrà l'incontro "Sindaco, domani pioverà?" sul ruolo dei sindaci e il rapporto con i cittadini nell’era dei social. Presenti Davide Ferrari, ex sindaco di Galliate, autore dei libri Signor Sindaco, domani pioverà? e “Caro Diario”, e i sindaci dell’Unione NET Luca Baracco, Marco Bongiovanni, Giorgio Culasso, Claudio Gambino, Elena Piastra, Renato Pittalis Sindaco di Leini, Emanuele De Zuanne.

Sabato 19 giugno, alle 18, "Le città e le politiche sociali post-pandemia" con Brenda Barnini, sindaca di Empoli e responsabile welfare Segreteria Nazionale PD, Elide Tisi, Vice Presidente ANCI Piemonte con deleghe alle politiche del welfare ed Elena Piastra.

Domenica 20 giugno, alle 21 sarà la volta di "Settimo Riparte" con la sindaca Elena Piastra, la giunta comunale e le forze politiche della maggioranza che amministra la città di Settimo.

Venerdì 25 giugno, alle 21, verrà raccontata la storia del Settimo Baseball attraverso le generazioni di giovani sportivi: dalla fondazione agli Europei del prossimo settembre. Presentazione del libro “La città dei diamanti”. Con l’autrice Paola Bertotto e Mauro Berruto, ex CT Nazionale Volley e membro segreteria nazionale PD.

Sabato 26 giugno, alle 21, Marco Volpatto racconterà le "Storie di genti di Settimo"

Domenica 27 giugno, alle 18, incontro "Quale futuro per Torino e la Città Metropolitana?" con il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino Stefano Lo Russo e i sindaci dell’Area Metropolitana.

Domenica 4 luglio, alle 18, serata conclusiva Festa de l’Unità con un ricordo dei militanti della Festa de l’Unità e dei settimesi vittime del Covid-19.