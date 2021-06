Banco Farmaceutico consegna al progetto Torino Solidale 100 mila euro di materiale per l'igiene orale

“Fin dall’insorgere dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus, in P&G ci siamo concentrati sulla nostra missione di agire come forza per il bene della società cercando di aiutare le persone in difficoltà. Ci siamo adoperati per dare il nostro contributo al Paese lavorando con partners nazionali di sicuro affidamento quali il Banco Farmaceutico, col quale c’è un rapporto di collaborazione da anni, per intervenire su tutto il territorio italiano, a cominciare dalle aree più colpite dall’emergenza. A tutti gli operatori del Banco Farmaceutico va dunque il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e che quotidianamente continuano a svolgere nel nostro Paese. C’è ancora molto da fare e non ci fermeremo. Attraverso il nostro programma “P&G per l’Italia” continueremo a lavorare per realizzare sempre più iniziative concrete nell’ambito della sostenibilità sociale e ambientale affinchè nessuno resti indietro”, ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione Procter and Gamble Italia.

BANCO FARMACEUTICO TORINO

È presente da 18 anni a Torino e provincia come espressione territoriale e sussidiaria della Fondazione Banco Farmaceutico onlus e risponde - attraverso la collaborazione con le realtà che operano contro la povertà sanitaria - al bisogno farmaceutico e sanitario delle persone e delle famiglie che versano in un particolare stato di difficoltà.