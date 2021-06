Attualità |

Il basket piange Antonio Forni, ex proprietario dell’Auxilium Torino

E’ morto nella sua villa di Caluso. Il cordoglio della Reale Mutua Basket

La sua avventura era partita tra squilli di tromba, era riuscito da presidente a riportare Torino nella serie A1 del basket dopo 22 anni, ma la stagione 2018/2019 ha segnato prima la retrocessione e poi il fallimento della storica Auxiulim, con anche strascichi di vicende giudiziarie. Antonio Forni, notaio, imprenditore ed ex proprietario dell’Auxilium dal 2015 al 2019, è scomparso nella sua villa di Caluso, alle porte di Torino. “La Reale Mutua Basket, appresa la scomparsa del dottor Antonio Forni, porge le più sentite condoglianze alla famiglia”, ha fatto sapere il club che sta portando avanti il progetto di rinascita della pallacanestro sotto la Mole.

