A Rivoli e Susa un passo avanti per la protesi dell'anca: più efficace e con meno conseguenze (dolore compreso)

Un nuovo passo avanti per la salute in provincia di Torino, soprattutto per quanto riguarda una problematica che tocca da vicino le fasce più anziane della popolazione. L’AslTo3 si è arricchita in questi giorni di una nuova tecnica di intervento per l’impianto di protesi d’anca, introdotta a Rivoli e Susa dal dottor Aniello Arbucci, direttore della S.C. Ortopedia di Rivoli.

Si tratta di un approccio innovativo, per ora utilizzato in pochissimi centri piemontesi, e che comporta notevoli vantaggi per il paziente: è infatti una via anatomica, mini invasiva e “tissue sparing” (che “risparmia”, cioè non seziona, tendini o muscoli). Ciò si traduce, per chi viene sottoposto all’intervento, in una minor perdita ematica, nella riduzione del dolore post-operatorio, un miglior recupero funzionale e nella riduzione del periodo di degenza.

La nuova tecnica di intervento può essere utilizzata sia in caso di impianto di protesi totali d’anca, su coxartrosi o su frattura nei pazienti giovani, sia in caso di protesi parziali, per frattura mediale del collo del femore nei pazienti più anziani. A differenza della via d’accesso classica, quella anteriore consente inoltre di valutare nei pazienti più giovani se necessario l’impianto di due protesi contemporaneamente, con vantaggi non indifferenti anche relativamente ai tempi di recupero.

Nei due ospedali di Rivoli e Susa, dove la nuova tecnica è già stata applicata in questi giorni sui primi pazienti, vengono eseguiti circa 250 impianti di protesica d’anca l’anno, secondo le statistiche pre-Covid.