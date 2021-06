Il Gruppo storico della Fenice per la visita animata a Palazzo Cisterna

Ospite della mattinata una nuova realtà culturale che recentemente è entrata a far parte dell'Albo dei Gruppi Storici della Città metropolitana di Torino: il Gruppo storico della Fenice della Città di Pianezza, un insieme di persone con ventennale esperienza nell'ambito delle rievocazioni storiche, nel teatro e nella danza in costume. Con abiti, dialoghi, usi e atteggiamenti ricostruiti nel pieno rispetto dell'epoca, il gruppo ha accolto i visitatori nel cortile d’onore con una breve narrazione, ambientata del Settecento, sul cioccolato, alternando storia, aneddoti curiosi e divertenti scenette tra nobili amanti di questa dolce e voluttuosa bevanda che insieme ai pizzi, ai minuetti e ai ventagli, approda nelle corti europee in modo prepotente nei suoi svariati e pittoreschi utilizzi.

