Il Piemonte alla (ri)scoperta delle sue radici: arriva il Festival dedicato alla Patria, con Osho ed Enrico Ruggeri

" Potrebbe esserci la Nazionale di Mancini che gioca ai quarti di finale, il giorno del debutto, ma non mancherà il megaschermo ", rassicura l'organizzatore. Nell'arco dei tre giorni però non mancheranno argomenti legati alla cultura, alla storia e alla politica. L'apertura, poi, sarà affidata alla Fanfara dei Bersaglieri. Con loro, anche la presenza di Enrico Ruggeri . E poi spazio alle vignette di Osho .

" Mille campanili, ognuno con le sue differenze, ma anche grandi tradizioni radicate sul territorio - dice l'assessore regionale Elena Chiorino - ma è nell'unità nazionale che trova il significato il senso di Patria. E se il made in Italy è il simbolo del meglio del nostro Paese, questo passa anche attraverso la cultura e i lavoratori dello spettacolo, che tanto hanno sofferto durante la pandemia. Spero che questo sia il simbolo del rilancio, pure per loro ".

"Tutti hanno il diritto di costruirsi un'idea - aggiunge Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato - e questo non deve incorrere in rischi di essere messi sotto silenzio, di perdere agibilità politica. Si parlerà di giustizia, di valori della Patria, di unità della nazione in tempo di pandemia o emergenza nazionale. Speriamo che in futuro questi tre giorni possano arrivare a una settimana".