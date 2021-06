Amazon, cambia l'appalto sicurezza: domani si sciopera nei tre stabilimenti torinesi. "Servono stipendi adeguati"

"L'affidamento dell'appalto di vigilanza/portierato a Mondialpol, prima in capo a ICTS, ha fatto emergere le criticità che accompagnano da anni i rapporti di lavoro nella filiera Amazon - dicono i sindacalisti di Filcams Cgil - Da tempo sosteniamo la necessità di applicare alle imprese che svolgono attività di fornitura di servizi per Amazon, lo stesso CCNL dei suoi dipendenti diretti. Non è accettabile che nella stessa impresa, per lo stesso lavoro, per le stesse ore, per l’attività del medesimo committente – Amazon, vi sono differenze mediamente di oltre 300 euro. L'applicazione del CCNL non può essere una attività di shopping.