La tragedia di Biandrate, ma non solo: il sindacato alla "sfida" dell'intelligenza artificiale. "Al centro il lavoratore e la persona"

Come influenzerà l'intelligenza artificiale il mondo del lavoro? E' una domanda che risuona ormai da tempo. E che ancora adesso (come in passato per altre evoluzioni tecnologiche) oscilla nella risposta tra le rassicurazioni e i timori più consolidati. Dal punto di vista sindacale, la partita "vera" è quella dei diritti, come dimostrano ancora gli ultimi episodi di cronaca in cui le nuove economie spesso sfuggono a tutele e principi consolidati.



"L'intelligenza artificiale ha già modificato le nostre vite e il nostro modo di lavorare - dice Enrica Valfrè, segretaria generale di Cgil Torino - e quindi bisogna anche capire come cambiano le dinamiche di contrattazione. Ci sono poi aspetti etici, di conoscenza e di responsabilità pubblica".



Impossibile, in questo senso, non pensare ai fatti drammatici che si sono verificati nei giorni scorsi a Biandrate, con un sindacalista (Adil Belakhdim) travolto e ucciso durante un presidio legato proprio al mondo delle consegne e dei trasporti. "La logistica è uno dei settori più colpiti dagli effetti dell'intelligenza artificiale, dove da subappalto a subappalto si perde il controllo dell'organizzazione del lavoro e la sicurezza - prosegue Valfrè -. La tecnologia non è mai neutra: bisogna sempre mettere le persone al centro".





[Un momento del dibattito ospitato presso la sede della Cgil Torino]

Il tema è stato al centro del dibattito nella mattinata di oggi, presso il Teatro Q77 di corso Brescia 77, in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Cgil Nazionale e dalla Cgil Torino su intelligenza artificiale e lavoro. Una cornice non casuale, visto che proprio Torino punta a diventare la capitale italiana proprio su questi temi.