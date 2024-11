Anziano scomparso ad Airasca: continuano le ricerche

Sono ore di apprensione ad Airasca per la scomparsa di Vittorio Cossu, 79 anni.

Il pensionato si è allontanato dalla sua casa ieri pomeriggio. Indossava pantaloni scuri, giacca beige e ciabatte. Chi l'avesse visto, deve segnalarlo ai carabinieri di None, che stanno indagando sul caso. I militari devono far luce su cosa abbia fatto il pensionato prima che i famigliari denunciassero la scomparsa. Un'ipotesi è che abbia preso il treno, ma non ci sono riscontri. Coinvolti nella ricerca anche i cani molecolari, nella speranza che individuano una pista.

Aggiornamento

L'uomo è stato ritrovato sdraiato in un campo di mais in paese.