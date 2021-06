Gabry Ponte chiude in musica San Giovanni 2021

Gabry Ponte chiude i festeggiamenti di San Giovanni a Torino.

Dopo l’annunciato videomapping con lo spettacolo di danza acrobatica alla Mole Antonelliana, la serata del 24 giugno si chiuderà in musica: a partire dalle 23 ci sarà una performance del deejay al Castello del Valentino.

Entrambi gli eventi, nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, non prevedono la presenza di pubblico, ma saranno interamente trasmessi in streaming.

Musei gratis e corteo di carrozze storiche

I festeggiamenti di San Giovanni inizieranno alle 10.30 con la celebrazione della Messa Solenne in Duomo e la distribuzione dei "pani della carità". Il 24 giugno si svolgerà poi Portici di Carta e molti musei saranno poi aperti fino alle 21, gratuitamente o dietro pagamento di una cifra simbolica. In città si svolgeranno poi tornei di beach volley, regate, palio in canoa e corteo di carrozze storiche che toccherà i luoghi simbolo di Torino dell'Unità d'Italia, in occasione dei 160 anni.