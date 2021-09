Comunali, Damilano: "Andiamo a fare i confronti tra candidati sindaci nelle periferie"

L'imprenditore delle acque ha annullato, nonostante avesse già confermato, la sua presenza al dibattito promosso da Confesercenti per il 27 giugno .

" Andiamo a fare i confronti tra i candidati sindaci nelle periferie ". Così l'aspirante primo cittadino del centrodestra di Torino Paolo Damilano risponde alle critiche sollevatesi negli scorsi giorni, dopo che aveva annunciato di non voler prendere parte a nessun faccia a faccia politico fino a settembre.

"Forse - ha detto stamattina durante la presentazione del simbolo di Forza Italia per le Comunali - sono stato frainteso sui confronti. Io sto facendo la mia campagna elettorale a tutti gli effetti, così come è opportuno per i miei avversari svolgere la loro".

La proposta quindi è di fissare i faccia a faccia tra i candidati sindaci a "settembre: sarebbe ancora più bello se andassimo a farli nelle periferie, andando così nei luoghi che devono fare sentire la loro voce e farci raccontare dalle persone direttamente i problemi. Io sono ben disposto a fare dei confronti vicino alla data delle elezioni".