Collegno protagonista ai Campionati Italiani di ciclismo grazie a Umberto Marengo

Un campione che c’è in tutte le manifestazioni. E dopo gli exploit al Giro d'Italia, si è messo in luce anche ai Campionati Italiani. È Umberto Marengo, protagonista anche della competizione che ha assegnato la maglia tricolore.

Il ciclista collegnese ha partecipato ai campionati italiani a cronometro, una sfida che lo ha messo alla prova, caratterizzata da un tracciato su 45,7 km, con 576 m di dislivello.

Partenza a Faenza e uno sprint in più per Marengo che, indossando la maglia della Bardiani CSF Faizanè Pro Team, ha raggiunto il dodicesimo posto della classifica, arrivando primo della sua squadra.

Una conferma delle sue potenzialità dopo il Giro, che lo posiziona in cima alla classifica dei professionisti, sempre con la sua Collegno pronta a sostenerlo e a tifare per lui.