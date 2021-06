Sabato si potranno donare generi alimentari per la Croce Rossa in più di 100 supermercati del Piemonte

Sabato 26 giugno la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Piemonte ha organizzato una raccolta alimentare in più di 100 punti vendita e che vedrà coinvolti oltre 60 Comitati.

Tutti i generi di prima necessità, come pasta, latte a lunga conservazione e anche prodotti per l'infanzia, verranno consegnati alle famiglie indigenti seguite dai Comitati di Croce Rossa Italiana sparsi per tutto il Piemonte. Una raccolta alimentare su così vasta scala si è resa necessaria proprio a causa degli effetti socio-economici della pandemia, che stanno comportando anche un sempre maggiore impegno delle sedi di Croce Rossa, punto di riferimento nel supporto sociale per moltissime comunità.