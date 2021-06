Borgo Dora di nuovo allagata, residenti preoccupati: “Servono gli interventi alla rete fognaria” [FOTO]

Con i forti temporali piombati su Torino nel pomeriggio di martedì, a Borgo Dora è tornato prepotentemente di attualità il tema degli allagamenti

Piogge straordinarie e il sistema di smaltimento acque non ha retto

Secondo il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, a causare il corto circuito del sistema di smaltimento acque è stato l'evento atmosferico straordinario, anche se i lavori di potenziamento della rete fognaria previsti per settembre potranno sicuramente dare una mano nel migliorare la situazione: “Secondo gli esperti - dichiara – piogge così intense non si vedevano dal 1928: siamo in uno dei punti più bassi di Torino e purtroppo, in condizioni come questa, il rischio concreto è quello che finisca sott'acqua. I lavori fatti fino al termine di via Borgo Dora, tuttavia, hanno sicuramente contribuito a evitare il peggio, con il completamento dei tubi dalla piazza fino a ponte Carpanini le cose potranno ulteriormente migliorare. Alcune infiltrazioni hanno anche portato alla chiusura temporanea del Centro Civico di corso Vercelli 15, riaperto questa mattina per il disbrigo delle pratiche dell'Ufficio Anagrafe.

Residenti preoccupati per gli allagamenti

A 21 anni dalla devastante alluvione che, a causa dell'esondazione della Dora, sommerse letteralmente il quartiere provocando danni inestimabili, tra i residenti torna dunque la preoccupazione per un problema che non accenna a risolversi a causa dei sempre più violenti e frequenti nubifragi – portati dai cambiamenti climatici - che colpiscono la città a cavallo tra la primavera e l'estate. Il comitato La Voce di Tutti, in particolare, contesta ancora una volta all'amministrazione la decisione di aver privilegiato il rifacimento della pavimentazione (realizzata nei primi mesi del 2021, ndr) rispetto agli interventi di completamento della rete fognaria proprio in prossimità di piazza Borgo Dora, come già specificato nel mese di gennaio attraverso una lettera inviata alle istituzioni.

“Quello che si è verificato – commenta la presidente Daniela Rodia - è semplicemente causato da un problema noto a tutti ma mai risolto. A nostro parere, aver dato priorità alla pavimentazione sullo slargo di Via Borgo Dora non è stata la scelta idonea”.