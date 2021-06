Festa di San Giovanni, tutti gli eventi e gli appuntamenti con la cultura a Torino

Saranno celebrazioni ridotte, ma capaci di coinvolgere trasversalmente tutto il pubblico cittadino, quelle per la Festa di San Giovanni 2021 a Torino. Dopo un'anteprima dal 21 al 23 con una serie di iniziative volute dal Comune in tutti i quartieri, oggi sono diversi gli appuntamenti in programma.

Messa in Duomo e Portici di Carta

I festeggiamenti inizieranno alle 10.30 con la celebrazione della tradizionale messa in Duomo e la distribuzione dei pani della carità alle autorità (a cura della Famija Turineisa). Per tutta la giornata, lungo via Roma, in piazza San Carlo e piazza Carlo Felice si terrà la nuova edizione di Portici di Carta, che accoglierà 60 librerie torinesi e 68 editori piemontesi.

Videomapping sulla Mole e dj set di Gabri Ponte

Per San Giovanni Iren offrirà alla città "uno spettacolo in ogni direzione": percorsi di cultura, intrattenimento, musica e sport per tornare a vivere la bellezza di Torino e dei suoi spazi aperti.

Una diretta streaming, dalle ore 14, permetterà di ripercorrere le attività già svolte e di assistere in diretta agli eventi serali che, dalle ore 20, andranno in onda con la conduzione di Marco Berry.

Alle 22.30, direttamente dal Museo Nazionale del Cinema, si potrà assistere all’esibizione acrobatica di danza verticale curata da Luca Tommassini. Otto ballerini-acrobati si esibiranno sui quattro lati della Mole Antonelliana, con musiche e coreografie originali. A seguire, tornerà lo spettacolo di videomapping immersivo sul monumento simbolo di Torino.

Gran finale alle 23, dopo un anno e mezzo di stop dai concerti a causa delle restrizioni Covid, il dj torinese Gabry Ponte tornerà a esibirsi dietro la console dal suggestivo cortile del Castello del Valentino, per uno show senza precedenti.

Apertura straordinaria dei musei

Oggi il Museo Egizio sarà aperto con ingresso gratuito dalle ore 9 alle ore 21.

Anche GAM, MAO - Museo d'Arte Orientale e Palazzo Madama apriranno gratuitamente al pubblico le loro collezioni permanenti e alcune delle mostre in corso, con orario prolungato fino alle ore 21.

A partire dalle 15, nei Giardini Reali e in Piazzetta Reale, con transito nella Corte d'Onore, si terrà una sfilata con la presentazione di carrozze ottocentesche alla presenza di alcuni rappresentanti del Gruppo Italiano Attacchi ed equipaggi conformi ai concorsi A.I.A.T. di eleganza e tradizione. Alle 16.30, invece, presso la Corte d’onore, il Lions Club International con la Famija Turineisa organizza un concerto di beneficenza, eseguito dalla Banda Municipale della Città di Torino.

Ingresso gratuito anche al MAUTO dalle 10 alle 21, dalle 11 alle 21 da CAMERA, con due visite guidate a pagamento alle 12 e alle 18.

Un San Giovanni "super green" a Madonna del Pilone

ToBorgo, l’associazione che coinvolge commercianti e residenti di Madonna del Pilone, tra piazza Borromini e il Motovelodromo, organizza una giornata di attività, musica e sapori per salutare l’estate e ritrovare la comunità dopo i lunghi mesi di pandemia.

Per i bambini, 102 Riflessi creerà temi green e vegetali sui volti dei più piccoli, per un truccabimbi ecologically correct. Divertimento senza limiti anche per i teens con la musica Evolutiontraining kids e Teenagers Danza.

Sarà anche un’ottima occasione per conoscere il Precollinear Park, primo parco urbano lineare della città, realizzato da Torino Stratosferica sulla striscia verde di corso Gabetti, lungo cui passava il tram. Per l’occasione, sarà inaugurato il punto di raccolta per il Bookcrossing presso l’Associazione Pais.

In serata, Merenda Sinoira Dop offerta dai ristoranti della zona, mentre Ellie Caffè propone l'aperitivo in piazza Borromini. A intrattenere il pubblico, il jazz dal vivo della Easy Big Band.