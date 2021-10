Superman e Rick, i due nuovi campioni di Fortnite

Il capitolo 2 della Stagione 7 di Fortnite apre le porte con il suo menù degustazione nel miglior modo possibile, con due nuove bombe sotto forma di skin dal video di presentazione e questi non sono altri che Rick Sánchez (di Rick and Morty ) e lo stesso Superman.

Dopo settimane avvolte da indiscrezioni su quali potrebbero essere i prossimi passi per Epic Games con il suo franchise di sparatutto, Superman soddisfa le previsioni come uno dei supereroi che si unisce alla lunga rosa di nomi iconici passati attraverso il filtro Fortnite ... ma il salto tra gli universi vanno molto oltre.

La grande sorpresa di questo pack è senza dubbio Rick Sánchez, il famoso scienziato disfunzionale della Terra C-137, protagonista della fiction più rappresentativa degli ultimi anni in fatto di animazione. In effetti, la sua apparizione nel trailer gli conferisce un ruolo da protagonista nel processo decisionale, una vera caramella per sfamare il fan service.

La narrazione di questo capitolo 2 della stagione 7 si concentra su un'invasione aliena e proprio per questo i poteri di Superman e la capacità di Rick Sánchez di affrontare il nemico comune vengono sfruttati dalla stanza degli scrittori, anche se la realtà è che con Rick possono fare quello che vogliono quando si tratta di creare contenuti.

I primi leak infatti confermano lo stato delle skin complementari dei due personaggi e ciò potrebbe significare avere una versione dark del celebre supereroe DC Comics e ovviamente una skin tossica del famoso scienziato , un canto di sirena per agganciare milioni di giocatori. Intorno al mondo.

Questa stagione 7 è una corsa a lunga distanza fino al 21 settembre e fino ad allora gli eventi che ora iniziano potrebbero essere prolungati, un'invasione extraterrestre aperta dalla distruzione di La Aguja che si unisce all'apparizione di uno dei membri di Los Siete, l'inizio di un nuovo ciclo per i prossimi mesi.