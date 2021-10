Tutte le abilità di Valorant

La closed beta di Valorant sta attirando l'attenzione dei giocatori e scommettitore di tutto il mondo. In questo articolo condividerò con voi le informazioni su tutti i segreti dei suoi personaggi.

La closed beta di Valorant, lo sparatutto tattico di Riot a cui tutti vorrebbero giocare, è qui. La mania di ottenere un invito a questo processo di beta chiusa non ha preceduto, solo nel suo cugino giorno di test ufficiali, il gioco ha aggiunto oltre 1,5 milioni di spettatori in tutti e i suoi flussi Twitch.

Il gioco è stato accolto bene dalla comunità di gioco, il che sembra indica che il gioco Riot, che dovrebbe essere rilasciato ufficialmente che questa proprietà, abbia un'accoglienza favolosa. L'intenzione è quella di iscriversi alla beta, saprò cosa offrite dall'agente del gioco.

Molti giocatori sono stati introdotti a questo gioco grazie a una recensioni di 1bet con una spiegazione completa del gioco e delle possibilità di scommessa.

Al momento, la beta ha 10 agenti, inizialmente solo 5 selezionabili, più con 5 o 6 parti con il blocco rimanente.

L'arsenale di armi di gioco, che può essere acquistato con valuta di gioco all'inizio di ogni round, è lo stesso per tutti i giocatori, propriamente come CSGO. Ma ogni agente ha 4 abilità uniche che rendono la modalità pappagallo da giocare e il pappagallo supporto alla propria squadra molto diversi.

Ci sono alcune "classi" nel gioco che rendono queste abilità più adatte per l'attacco, la difesa o la tattica. Queste classi sono: iniziatore, duellante, sentinella o controllore.

Valorant: cos'è lo sparatutto tattico di Riot Games

Dopo due giorni che hanno spremuto la beta, vi raccontiamo tutti i segreti degli agenti di Valorant:

Brimstone

Questo veterano soldato americano è un "controllore", un personaggio molto versatile che è un fantastico personaggio iniziale poiché possiamo dire che è "buono per tutto".

Le sue abilità sono "Incendiaria", che lancia una granata incendiaria che dispiega un campo di fuoco; 'Stimulating Beacon' ti permette di prendere di mira un luogo vicino per chiamare un beacon, dando a tutti i giocatori vicini tiri più veloci; e 'Smoke Screen', che genera cortine fumogene che oscurano la visione (devi segnare le posizioni del sipario e confermare il lancio).

L'abilità suprema di Brimstone è "Orbital Strike", un attacco devastante che utilizza gli impulsi per infliggere danni enormi per diversi secondi a chiunque si trovi nel raggio d'azione, inclusi gli alleati.

Cypher

Cypher è una sentinella, un agente ideale per difendere un'area, progettato per rilevare i nemici in anticipo per dare un vantaggio alla nostra squadra di alleati.

Le sue abilità, che vanno acquistate, sono la Cable Trap, che piazza una trappola tra due muri che trattiene e rivela per qualche istante la posizione del nemico; e la prigione cibernetica, che lancia una trappola a distanza che trattiene i nemici all'interno e può essere fatta esplodere.

L'abilità sempre attiva di Cypher è la "Spy Camera", che posiziona una telecamera e ci consente di vedere quell'area per rilevare i nemici e può anche lanciare un dardo di tracciamento su un nemico.

Il massimo di Cypher è Neural Theft, che consente di estrarre la posizione di tutti i suoi alleati viventi dal cadavere di un nemico.

Jett

Jett è un duellante, pronto all'attacco, e forse il più versatile e uno degli agenti preferiti di questa beta di Valorant.

Le sue abilità si concentrano sul movimento evasivo intorno alla mappa: "Squall" lancia una nuvola circolare che blocca la visione dei nemici e "Gale", che la spinge in aria e le consente di attaccare da una posizione elevata o salire in luoghi elevati, impossibile accedere per altri agenti.

L'abilità stessa di Jett è 'Tail Wind', un trattino che lo spinge nella direzione che indichiamo e che serve per evitare attacchi o per circondare un nemico e colpirlo dove non se lo aspetta.

Il massimo di Jett è "Blade Storm", che la equipaggia con una serie di pugnali aerei che possono essere lanciati separatamente o insieme ai nemici.

Omen

Uno Shadowhunter abile e oscuro che spesso dà alla sua squadra un bel vantaggio nelle schermaglie nei primi turni.

Le abilità che possiamo acquisire per Omen sono "Paranoia", che proietta un'ombra eterea in linea retta che colpisce chiunque tocchi, e "Dark Apparition", che consente a Omen di teletrasportarsi in una posizione specifica.

L'abilità di Omen è il "Velo oscuro", che lancia un globo che quando esplode genera una sfera di riserva.

L'ultimo di Omen è "From the Shadows", che lo teletrasporta in qualsiasi posizione sulla mappa come un'ombra omicida e, se eliminato, ritorna nella sua posizione originale.

Phoenix

Phoenix è un altro dei duellanti più utilizzati nella beta di Valorant, un personaggio che, al momento, molti utenti ritengono sia un po' "gonfiato" in queste prime battaglie di prova.

La sua abilità "Combustione" lancia una palla di fuoco che esplode e riempie un'area di fuoco, danneggiando i nemici, ma curandosi se ci calpesta. 'Flare' lancia un muro di fuoco che blocca la vista e danneggia coloro che cercano di sfondare. L'abilità propria di Phoenix è 'Curve Ball', ideale per lanciare dagli angoli, per accecare chi si trova dall'altra parte per alcuni secondi.

L'ultimate di Phoenix si chiama 'Ashes' e ti permette di segnare una posizione e, se lasciata cadere mentre è attiva, Phoenix rinasce dalle sue ceneri nella posizione indicata.

Sage

Sage è una sentinella, ideale per la difesa e per il supporto, come guaritore. Le abilità che può acquisire sono "Slow Orb", una bomba che crea un'area che rallenta i nemici che la calpestano, e "Barrier Orb", che genera un muro solido che non può essere attraversato.

L'abilità di Sage è la "Sfera di guarigione", che guarisce completamente un alleato o se stessa.

Il massimo di Sage è "Resurrezione", che le consente di far rivivere uno dei suoi alleati morti.

Sova

Sova è una sorta di tracker, ideale per le prime battute, perché cerca e localizzare i nemici per poterli neutralizzare con velocità.

Le sue abilità da acquisire nel processo di acquisto di ogni round sono "Electric Shock", che spara una scarica esplosiva che emette un impulso dannoso di energia statica al momento dell'impatto, e "Owl Drone", che utilizza un drone pilotabile per visualizzare i movimenti. la squadra nemica può sparare un dardo tracker che rivelerà i nemici colpiti sulla mappa.

L'abilità stessa è "Recon Bolt", che spara un faro che genera un ping sonar che, quando tocca i nemici, rivela la loro posizione. Il segnale sonar può essere distrutto.

L'ultimo di Sova si chiama "Hunter's Fury" e arma il suo arco con tre frecce che sparano una furia esplosiva che perfora la mappa, anche attraverso i muri, infliggendo danni pesanti e segnando i nemici.

Viper

L'agente più tossico del gioco è il miglior personaggio per i lupi solitari che vogliono anche dare un vantaggio alla loro squadra.

Le abilità con cui possiamo armare Viper all'inizio di ogni round sono "Snake Venom", che lancia un proiettile che genera una pozza di acido nocivo, e "Poison Cloud" che lancia un emettitore di gas nocivo che puoi raccogliere e lanciare ancora.

L'abilità di Viper è "Schermo tossico", che genera un lungo muro di gas tossici sulla mappa.

Il massimo di Viper e "Viper Pit", che emette una grande nuvola tossica che dura finché Viper rimane al suo interno. I nemici all'interno della nuvola subiscono danni e vengono anche evidenziati in modo che possano essere individuati ed eliminati dagli alleati.

Breach

Breach è un iniziatore, che prepara la mappa per ricevere la squadra nemica con una moltitudine di vantaggi per gli alleati.

Le abilità acquisibili di Breach sono "Aftershock", che lo equipaggia con una carica ad azione lenta che esplode attraverso un muro e danneggia i nemici catturati nel suo raggio d'azione, e "Blinding Blast" che lancia una carica accecante attraverso un muro.

L'abilità di Breach è "Fail", che ti consente di scegliere una posizione e lanciare un tremito sismico che stordisce coloro che cattura nel suo raggio d'azione.

Il massimo di Breach è "Unstoppable Fragor", che precipita in avanti a forma di un grande cono. Il tremore stordisce e fa cadere qualsiasi giocatore coinvolto.

Raze

Raze è stata l'ultima aggiunta allo staff degli agenti di Valorant ed è arrivata proprio con il lancio della closed beta. Questo è un altro duellante, perfetto per aprire la strada nei primi turni.

Le abilità acquisite da Raze sono "Explosive Bot", che lancia un robot che, quando si attacca a un nemico, esplode e provoca gravi danni, e "Explosive Bundle", che lancia una granata C4 che aderisce alle pareti.

L'abilità di Raze è "Paint Bullets", una granata a grappolo che esplode con frammenti diversi che possono anche esplodere di nuovo se attivati.

Il massimo di Raze è "Cierratelones", un devastante lanciarazzi.