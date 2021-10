Da oggi l'Asl To5 introduce le vaccinazioni 'last minute'

Da oggi, venerdì 25 giugno, è possibile effettuare una prenotazione last minute per essere vaccinati nella settimana successiva. Grazie a una modalità Last minute introdotta dall’Asl To5 con pochi passaggi, è possibile chiedere la modifica della data della propria vaccinazione ed essere chiamati un’ora o anche solo mezz’ora prima per essere vaccinati.