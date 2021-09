Open night: questa volta l'evento speciale per chi ha più di 18 anni è alla Nuvola Lavazza

Ancora una notte dedicata a chi vuole ricevere il vaccino anti Covid. Questa volta, però, si passa alla Nuvola Lavazza HUB CV19, il Centro Vaccinale del Gruppo Lavazza che il 7 maggio scorso ha aperto le porte alla comunità a supporto dell’emergenza sanitaria e che sarà protagonista dell’Open night, una proposta dell’ASL Città di Torino, in sinergia con la Regione Piemonte.



Ma non solo siringhe e dosi: venerdì 25 giugno Nuvola Lavazza Hub prolunga la sua apertura fino alle due di notte, portando l’operatività e l’efficienza del centro vaccinale al massimo del suo potenziale e offrendo a 600 di persone, in fascia over 18, un’ulteriore opportunità per vaccinarsi. In quest’occasione, Nuvola Lavazza torna alla sua naturale identità, quella di HUB di pensiero, progetti e idee, per la condivisione di bellezza e di cultura. Durante la serata, il Museo Lavazza proporrà a tutti coloro che si vaccineranno la visita gratuita dei suoi spazi.



I visitatori potranno così andare alla scoperta di questo innovativo museo d’impresa che, grazie anche all’uso di strumenti multimediali, permette di intraprendere un viaggio sensoriale ed emotivo nella cultura globale del caffè, in cui la storia industriale italiana del XX secolo e quella della Famiglia Lavazza si intrecciano.



A fine percorso, ai visitatori sarà offerto uno speciale coffetail, abbinato a una delle ricette di coffee design Lavazza, da consumare nella Piazza Verde, che tornerà a essere quel luogo di convivialità e di condivisione per cui è stata progettata. Speciali giochi di luce e musica di sottofondo renderanno lo spazio ancora più accogliente.