Mondomente, un portale web al servizio delle problematiche dell'età evolutiva, dell'adolescenza e supporto alla genitorialità

Mondomente nasce a Torino da un progetto ideato e sostenuto da un'iniziativa individuale di Lorenzo Agnelli, che insieme alla propria compagna vide diagnosticare al proprio figlio lo spettro dell'autismo. Trovandosi così ad affrontare una serie infinita di sfide e di difficoltà e dovendosi orientare in un mondo fino ad allora sconosciuto tra temi talvolta difficili da comprendere e una numerosa serie di professionisti tra cui distinguere gli specifici ambiti di competenza e specializzazione, pensò così di ideare un portale destinato a utenti in cerca di supporto.

Mondomente, una piattaforma non solo destinata all'autismo

Mondomente è una piattaforma nazionale online che intende mettersi al servizio di coloro che si trovano in situazioni problematiche relative all'età evolutiva ed adolescenza quali lo spettro dell'autismo, i disturbi dell'apprendimento (DSA) e del linguaggio, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi psicomotori, deficit dell'attenzione (ADHD) e tutte le peculiari difficoltà che quotidianamente vengono affrontate da bambini e adolescenti.

Un collegamento tra professionisti e utenti

Lorenzo Agnelli, avendo notato un'assenza nel panorama nazionale di un servizio di orientamento in tal senso, ha strutturato il progetto in un modo completamente innovativo: creando un ponte tra i professionisti che si occupano di età evolutiva, adolescenza e supporto alla genitorialità e nello specifico: neuropsichiatri infantili, psicologi e psicoterapeuti, educatori professionali, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (TNPEE), e le famiglie, mamme e/o papà alla ricerca di un sostegno nell'affrontare le problematiche specifiche dei propri figli.

Affidarsi ai professionisti in modo semplice ed intuitivo

Nella piattaforma i genitori potranno conoscere a quale professionista affidarsi in modo consapevole scegliendo tra i vari profili, suddivisi per categoria e specializzazione ed area geografica, tutti rigorosamente iscritti negli Albi professionali, potendo leggerne gli articoli e le presentazioni in modo da valutare se l'ambito di competenza e specialità sia in linea con le necessità del proprio figlio. Potranno altresì reperire materiale divulgativo gratuito su temi di specifico interesse mediante un approccio pratico ed intuitivo.

Un portale con una funzione di utilità sociale e non solo

Il portale Mondomente nasce in un momento difficile quale quello che stiamo ancora vivendo a causa dell'isolamento a cui ci ha costretti la pandemia, ma si pone un orizzonte molto ampio, con una visione di utilità sociale, auspicando in futuro anche la possibilità di offrire un supporto economico alle famiglie che hanno difficoltà a sostenere i costi di un servizio professionale privato.

Mondomente è presente sui mezzi informativi e social e presto verrà lanciato un canale Youtube contenente interviste a professionisti autorevoli, che si siano distinti per particolare empatia ed interesse nel progetto.

