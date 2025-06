Torino scommette sulle CER: nasce il registro cittadino delle comunità energetiche

Un progetto ambizioso, che punta a mappare tutte le configurazioni attive sul territorio, istituendo per ogni Circoscrizione un registro Cacer e uno sportello informativo dedicato. Qui cittadini, associazioni e realtà locali potranno ricevere supporto per avviare nuove comunità o gruppi di autoconsumo collettivo.

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza delle CER e incentivare una partecipazione sempre più ampia, creando un modello replicabile anche in altri contesti locali. Le comunità energetiche, infatti, rappresentano uno strumento efficace per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, ma anche per contrastare la povertà energetica e sostenere progetti sociali, educativi e culturali a livello di quartiere.

"Credo molto in questo progetto – ha dichiarato la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 7, Marta Sara Inì – perché permetterà a tutte e tutti di generare benefici ambientali, economici e sociali non solo per i membri delle comunità, ma per l’intero territorio, grazie all’autoconsumo di energia rinnovabile".