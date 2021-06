Comunali, domani si chiudono le liste di Futura. Mattei: "Puntiamo sulle Circoscrizioni"

"Un momento di democrazia diretta e partecipata": così Ugo Mattei, in corsa per la poltrona di sindaco di Torino con Futura, racconta l'evento che avrà luogo domani: i Supercaucus che si svolgeranno alle 18.30 a Porta Palazzo, nell'area mercatale.

"A seguito dei nostri Caucus del 6 giugno, dove oltre 700 partecipanti hanno espresso il loro voto per 70 candidati", spiegano da Futura, "chiuderemo questo processo di democrazia partecipata nelle piazze con i Supercaucus. Cercheremo cioè di concludere le candidature ufficiali per la lista che presenteremo per il Consiglio comunale e per attivare ancora più volontari e militanti per il lavoro sulle liste di Circoscrizione".

"Futura mette al centro una maggiore decentralizzazione delle responsabilità che verranno assegnate alle circoscrizioni, al fine di costruire una città policentrica. Per questo il lavoro sulle liste dei consigli di Circoscrizione è di particolare importanza".

L'obiettivo dichiarato da Mattei è molto ambizioso: "Vogliamo arrivare al ballottaggio con Damilano. Il flop del Pd è sotto gli occhi di tutti e i nostri sondaggi ci dicono che noi possiamo arrivare tra il 9,8% e il 10,8%. Abbiamo una forbice da recuperare in questi mesi che ci separano alle elezioni”.