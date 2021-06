Tram bloccato da un'auto in doppia fila. Finisce il lite con una denuncia e una multa

Un tram della linea 4 è rimasto bloccato questa mattina a causa di un'auto parcheggiata in doppia fila. E’ successo in via Bologna, all'altezza del civico 23, dove la linea era stata temporaneamente deviata a causa di lavori.

Il conducente Gtt ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della municipale per segnalare la sua impossibilità a proseguire la corsa.

Poco dopo è sopraggiunto il proprietario dell'auto ed è nata una discussione tra quest'ultimo e un passeggero del tram. Discussione che è man mano salita di tono al punto di indurre gli agenti a richiedere una pattuglia a supporto. Il passeggero, oltre a discutere col conducente del veicolo, ha poi oltraggiato e minacciato il conducente del tram e gli agenti intervenuti.

In poco tempo, intorno all'automobile e al tram si è radunato un drappello di residenti, amici del passeggero, e la situazione si è fatta ancora più tesa.

Solo grazie all'intervento di altre pattuglie di 'civich' si è riusciti a ristabilire la calma e il passeggero, un giovane marocchino di 26 anni, è stato indagato in stato di libertà per rifiuto di dare le generalità e per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il conducente dell'auto è stato sanzionato.

Il conducente del tram si è riservato di querelare il reo entro i termini previsti.

“Non è la prima volta che succede – commenta il Comandante della Polizia Municipale Emiliano Bezzon – che un’auto venga lasciata in doppia fila e che questa blocchi i mezzi di GTT, soprattutto i tram, arrecando disagi alla circolazione e ritardi nel servizio di trasporto pubblico che di riflesso provocano disguidi ai cittadini che utilizzano tali mezzi e che spesso, come in questo caso, possono scaturire in reazioni di frustrazione anche violente. A tal proposito, per contrastare tale fenomeno e garantire quanto più possibile i tempi di percorrenza del trasporto pubblico, in collaborazione con l’Assessorato alla Viabilità e Trasporti e con GTT, abbiamo avviato una campagna informativa di sensibilizzazione al rispetto delle corsie preferenziali. Si tratta di alcuni spot video della durata di un minuto che saranno presentati già nel mese di settembre e saranno divulgati attraverso tutti i canali istituzionali della Città e di GTT. Ovviamente, l'informazione e gli inviti a rispettare le corsie preferenziali, non sostituiranno l'azione repressiva verso i trasgressori, ma andranno avanti su binari paralleli”.