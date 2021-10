Al centro culturale Lombroso 16 continua per tutto luglio “La felicità in prima fila”

Continua per tutto il mese di luglio “La felicità in prima fila”, una rassegna cinematografica all'aperto dedicata alla felicità promossa da Movimento Mezzopieno, in collaborazione con Lombroso 16, ad ingresso gratuito, fino al 29 luglio.

La rassegna intende affrontare il tema del benessere e della felicità attribuendogli dignità scientifica e culturale, ovvero guardando al concetto di felicità in prospettiva psicologica e sociale.

Con i film selezionati per la rassegna si vuole promuovere quindi una narrazione costruttiva della realtà che favorisca lo sviluppo di un immaginario volto al perseguimento della felicità.

L’ingresso è gratuito, con donazione libera.

L'ingresso sarà garantito entro l'ora di inizio dell'evento agli spettatori che hanno effettuato la pre-registrazione. Coloro che non hanno effettuato la prenotazione potranno accedere alla sala, in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

Programma

Giovedì 1/7, Il treno per Darjeeling (Darjeeling limited), 2007, regia di Wes Anderson. Link per la prenotazione: https://billetto.it/e/la-felicita-in-prima-fila-il-treno-per-il-darjeeling-biglietti-543151

Giovedì 8/7, In viaggio verso un sogno (Peanut butter falcon), 2020, regia di Tyler Nilson e Michael Schwartz. Link per la prenotazione: https://billetto.it/e/la-felicita-in-prima-fila-in-viaggio-verso-un-sogno-biglietti-543279

Giovedì 15/7, Visages, Villages, 2018, regia di Agnès Varda, JR. Link per la prenotazione:

https://billetto.it/e/la-felicita-in-prima-fila-visages-villages-biglietti-543280

Giovedì 22/7, Coco, 2017, regia di Adrian Molina e Lee Unkrich. Link per la prenotazione:

https://billetto.it/e/la-felicita-in-prima-fila-visages-villages-biglietti-543280

Giovedì 29/7, Il giorno più bello (The most beautiful day), 2016, regia di Florian David Fitz. Link per la prenotazione:

https://billetto.it/e/la-felicita-in-prima-fila-il-giorno-piu-bello-biglietti-543282

Informazioni

www.mezzopieno.org