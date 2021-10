Nasce la lista civica Lo Russo Sindaco, il presidente dei Farmacisti Giaccone: "Sarò garante"

Da presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Torino, a consigliere regionale e ora sostenitore ufficiale del candidato sindaco del centrosinistra. Mario Giaccone ha annunciato questa mattina la costituzione del Comitato elettorale per la lista civica LO RUSSO sindaco, da lui presieduto.

Un contenitore dove confluiscono la sua lista Monviso, insieme ad Alleanza dei Democratici rappresentata da Pino De Michele, Demos rappresentato da Elena Apollonio e Centro Democratico di Silvio Bo.

Al momento la lista è in fase di completamento e all’interno saranno presenti esponenti del mondo civico e delle professioni. “Rimaniamo aperti – spiega Giaccone - alle implementazioni da parte di chi vuole offrire la propria competenza al centro sinistra per sconfiggere tutti insieme l’avversario Damilano, ritrovandosi in un movimento concreto e solido come quello che abbiamo creato negli anni”.

Un nuovo contenitore, di cui il farmacista si fa garante, che ha deciso di rinunciare a tutti i simboli di partito o lista civica. “Vogliamo permettere -spiega - agli interlocutori che verranno di riconoscersi in un richiamo comune e non personale”, così come sottrarre elettori ai civici del centrodestra che nascondono i “ reali padroni della coalizione vale a dire la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni”.